Schulschluss in ganz Österreich: Wo es am Wochenende staut

Daher gelten auch den ganzen Sommer über die Abfahrtssperren entlang der A10 in Salzburg und die Fahrverbote in Tirol. Ab August wird es dann Staus auf den genannten Strecken auch in der Gegenrichtung geben, also bei der Rückreise.

Sitzplatzreservierung bei Zugfahrten empfohlen

Vor allem bei Fernzügen der ÖBB kommt es - insbesondere seit Einführung des Klimatickets - immer wieder vor, dass Züge überfüllt sind. Fahrgäste, die keine Sitzplatzreservierung haben, müssen teils den Zug wieder verlassen. Für einen garantierten Sitzplatz sollte dieser vorab reserviert werden.

Erster Höhepunkt am Donnerstag

Von Donnerstag bis Samstag lockt das Electric Love Festival Zehntausende zum Salzburgring, erreichbar über die A1-Abfahrt Thalgau und die L117 oder über die B158, die Wolfgangseestraße.