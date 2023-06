Reiseverkehr: Das sind die Stau-Hotspots in Österreich

Auf der Brennerautobahn registrierte der Klub einen Stau in beiden Richtungen für sechs Kilometer und 20 Minuten Zeitverlust ab der Mautstelle Schönger. Auf der A 12 kam es beim Grenzübergang Kufstein/Kiefersfelden zu einem rund vier Kilometer langen Stau Richtung Norden und 15 Minuten Zeitverlust.

Zeitverluste beim Walserberg

Auf der Loferer Straße in Richtung Westen mussten Lenker bis zum späten Vormittag mit ebenfalls 15 Minuten Zeitverlust ab Ellmau und einem 4,5 Kilometer langen Stau rechnen. An der deutschen Grenze beim Walserberg auf der A 1 wurden 20 Minuten Zeitverlust registriert.

"In vielen Tunneln wurde eine Blockausfertigung ausgerufen, da es zu einem hohen Verkehrsaufkommen kam", teilte eine Sprecherin zudem mit. Betroffen waren unter anderem der Lermooser Tunnel (B 179) und der Brettfalltunnel auf der Zillertalstraße (B 169). Generell registrierte der Klub am Sonntag mehr Verkehr als am Samstag.