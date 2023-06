Nachts oder tagsüber fahren? Stau aussitzen oder ausweichen?

Nachts oder tagsüber fahren?

Ob man die Fahr in den Urlaub lieber in der Nacht oder am Tag starten sollte, ist oft eine Streitfrage. Tatsächlich ist der Verkehr nachts oft beruhigter, die Gefahren sind aber erhöht. Experten raten dazu, keinesfalls nach einem anstrengenden Arbeitstag noch eine längere Autofahrt anzutreten. Ein schweres Abendessen vor der Fahrt in den Urlaub ist ebenso kontraproduktiv.

Auch an welchen Wochentag man in den Urlaub startet, macht einen Unterschied. In den letzten Jahren haben sich die Reiseströme zwar zum Teil auch auf andere Wochentage verlagert, der Hauptreisetag bleibt aber der Samstag. Und auch das Wetter hat Auswirkungen auf den Verkehr: Herrschte im Urlaubsland Schlechtwetter, dann verlagerten sich die Rückreiseströme in den vergangenen Jahren auf den Donnerstag.