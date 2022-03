Schuldspruch für "Ibiza-Detektiv": Dreieinhalb Jahre Haft

Der Prozess gegen den mutmaßlichen Drahtzieher des Ibiza-Videos, Julian Hessenthaler, ist am Mittwoch am Landesgericht St. Pölten mit einer Stellungnahme des Angeklagten fortgesetzt worden. Dem in U-Haft sitzenden 41-Jährigen werden Kokainhandel und Urkundendelikte vorgeworfen. "Es gibt keine Sachbeweise", betonte er und sprach von einseitigen Ermittlungen gegen ihn.