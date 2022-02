Drogenprozess gegen "Ibiza-Detektiv": Nächste Woche Urteil möglich

Der KURIER berichtet verstärkt aus der Landeshauptstadt St. Pölten. Wenn Sie über alle wichtigen Themen in der Stadt informiert bleiben wollen, dann können Sie sich hier oder am Ende des Artikels für den wöchentlichen Newsletter "Ganz St. Pölten" anmelden.

Der Drogenprozess gegen den mutmaßlichen Drahtzieher des Ibiza-Videos, Julian Hessenthaler, wird am kommenden Mittwoch (16. Februar) am Landesgericht St. Pölten fortgesetzt. Am nunmehr fünften Tag der Schöffenverhandlung könnte auch ein Urteil fallen. Jedenfalls auf dem Programm stehen "weitere Befragungen", sagte Gerichtssprecherin Birgit Eisenmagen am Mittwoch zur APA.

Bis zu 15 Jahre Haft

Der Privatdetektiv soll laut Staatsanwaltschaft 2017 und 2018 insgesamt 1,25 Kilo Kokain mit einem Reinheitsgehalt von zumindest 70 Prozent nahe der niederösterreichischen Stadt Haag (Bezirk Amstetten), in Salzburg und Oberösterreich zu einem Grammpreis von 40 Euro an einen Bekannten übergeben haben. Damit soll Hessenthaler der Anklage zufolge Schulden beglichen bzw. seine triste finanzielle Situation aufgebessert haben.

Das wurde bestritten. Die Verteidiger sprachen von konstruierten Vorwürfen. Im Fall eines Schuldspruchs drohen bis zu 15 Jahre Haft.