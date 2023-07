Schüsse in Spittal/Drau: Mann von Cobra gestellt

Ein stark betrunkener Mann aus Spittal an der Drau in Kärnten hat Freitagabend mitten im Stadtgebiet mit einer Schreckschusspistole mehrfach in die Luft geschossen und Anrainer aufgeschreckt.

Als die Polizei eintraf, war der Verdächtige verschwunden, doch es wurden einige Patronenhülsen gefunden. Befragungen führten rasch zum Schützen: Etwa eine Stunde nach den Schüssen wurde er von der Spezialeinheit Cobra in seiner Wohnung gestellt, hieß es am Samstag seitens der Polizei.