Bosnien: Schüsse in Schule, Lehrer schwer verletzt

In Bosnien-Herzegowina kam es am Mittwochmorgen zu einer Schießerei, bei der ein Lehrer schwer verletzt worden ist. Zu dem Vorfall kam es in der im Nordosten des Landes gelegenen Stadt Lukavac. Wie die lokalen Medien berichten, war der Schütze ein minderjähriger Schüler. Schwer verwundet habe dieser laut dem Onlineportal Klix.ba seinen Englischlehrer.

Wie das Portal in Erfahrung bringen konnte, wurde das Opfer am Hals getroffen und in ein Krankenhaus in der benachbarten Stadt Tuzla gebracht. Die Notoperation sei demnach derzeit in Gange.