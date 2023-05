Serbien bleibt nach zwei Massakern tief gespalten

Bisher größte Kundgebung in Belgrad

Andererseits riefen fünf proeuropäische Oppositionsparteien diese Woche zur bereits vierten Kundgebung "Serbien gegen Gewalt" in Belgrad auf, die am Samstag stattfinden soll. Die bisherigen drei Kundgebungen gleich nach den beiden Massakern zeigten, dass die Zahl der Teilnehmer mit jeder weiteren stieg.

Am vergangenen Freitag dürften am Protestmarsch in Belgrad einigen Schätzungen zufolge gar 60.000 Menschen teilgenommen haben, was eine der bisher größten Kundgebungen in der serbischen Hauptstadt gewesen sein dürfte.