Schüsse aus Luftdruckgewehr: Wiener verletzt

Weil er von der Patrone eines Luftdruckgewehrs an der Schulter getroffen und leicht verletzt wurde, alarmierte ein Mann Freitagvormittag die Polizei. Er gab an, dass jemand zuvor mehrmals aus dem Fenster eines Mehrparteienhauses in Favoriten geschossen haben soll.

Die alarmierten Beamten des Stadtpolizeikommandos Favoriten konnten die Wohnung, aus der die Schüsse abgegeben worden waren, rasch eruieren. Sie forderten Unterstützung durch die Sondereinheit WEGA an.