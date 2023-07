Schüsse in den Innenhof: WEGA rückte in Wien aus

Für einen Großeinsatz sorgten am Freitagabend drei Männer in Währing, die offenbar Schüsse aus einer Wohnung abgaben. Gegen 20.30 Uhr umstellten Einsatzkräfte der Spezialeinheit WEGA das Gebäude in der Martinstraße.

Laut der Gratiszeitung Heute hatten Nachbarn kurz zuvor die Polizei alarmiert, weil von einem Balkon aus geschossen wurde. Fotos zeigen schwerbewaffnete Beamte, die vor dem Wohnhaus Stellung beziehen.

Mutmaßliche Schützen öffneten Wohnung freiwillig

Wie dem KURIER mittlerweile aber bestätigt wurde, war der Einsatz schon wenig später vorbei. Drei junge Männer, alle 20 Jahre alt, sollen zuvor mit einem Luftdruckgewehr vom Balkon in den Hof in die Wiese geschossen haben.

Als die Verdächtigen realisierten, wie ernst die Situation war, öffneten sie Wohnungstür der Polizei zufolge freiwillig die Wohnung. Sie wurden angezeigt und sollen zur Zeit der Tat alkoholisiert gewesen sein.

➤ Mehr lesen: KURIER Blaulicht: Der tägliche Newsletter zu Blaulicht-Einsätzen in Wien