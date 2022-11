Schüsse in Innsbrucker Altstadt: Teenager festgenommen

Große Aufregung herrschte am Montagabend in Innsbruck: Die Polizei war in die Altstadt gerufen worden, da Jugendliche dort verbotenerweise Feuerwerkskörper gezündet hatten. "Beim Eintreffen der Streifenbesatzung konnten die Beamten einen Mann beobachten, der mit einer Pistole mehrmals in die Luft feuerte", schreibt die Polizei in einer Aussendung.

Jugendlicher festgenommen

Als der 16-Jährige die Beamten bemerkte, soll er noch versucht haben, die Waffe unter seiner Jacke zu verbergen. Aber es war zu spät, die Polizisten nahmen den Russen fest und brachten ihn auf die Polizeiinspektion. Laut Ermittlern handle es sich bei der Waffe um eine "täuschend echt aussehende Schreckschusspistole". Gegen den Jugendlichen wurde ein Waffenverbot verhängt. Außerdem wird er wegen mehrerer Verwaltungsübertretungen angezeigt.