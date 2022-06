Schüsse bei Cobra-Einsatz in Kärnten: Ein Verletzter

Bei einem Cobra-Einsatz in der Nacht auf Donnerstag in Keutschach (Bezirk Klagenfurt-Land) ist ein 20-jähriger Mann durch zwei Schüsse eines Mitglieds des Einsatzkommandos schwer verletzt worden. Markus Kitz, Sprecher der Staatsanwaltschaft Klagenfurt, bestätigte am Donnerstag eine entsprechende Online-Meldung der Kleinen Zeitung. Der Mann ist außer Lebensgefahr, berichtete Kitz.

Laut Informationen der Kleinen Zeitung soll es eine "Gefahrensituation" gegeben haben, zu der die Cobra alarmiert worden sei.

Ein 20-Jähriger soll sich auf einem Campingplatz in einem Damen-WC verschanzt haben. Ein Freund hätte ihn dabei beobachtet und gesehen, dass er eine Rasierklinge bei sich trug. Weil er Angst hatte, der 20-Jährige könnte sich etwas antun, rief er die Rettung.

Hilfe verweigert

Doch junge Mann hätte jede Hilfe verweigert, berichtete die Kleine Zeitung. Stattdessen hätte er mit einer geladenen Pistole gedroht, die er bei sich trage, weshalb die Rettungskräfte die Polizei anforderten. Diese rief die Cobra zur Hilfe.

Bei der Festnahme dürfte es dann plötzlich zu den zwei Schüssen gekommen sein. Weshalb ist jedoch noch unklar. Laut Bericht dürfte es den Mann an Schulter und Hüfte erwischt haben. Der 20-Jährige wurde daraufhin ins Klinikum Klagenfurt gebracht und in den Tiefschlaf versetzt. Er sei aber außer Lebensgefahr.

Die Staatsanwaltschaft Klagenfurt ermittelt nun, wie es zu dem Vorfall kommen konnte.