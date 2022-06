Tragischer Unfall mit Traktor: Opa überrollte Enkeltochter (3)

Der schreckliche Unfall ereignete sich am Mittwochabend in einer rund 1.000 Einwohner zählenden Gemeinde im Bezirk Zwettl in Niederösterreich.

Gegen 19 Uhr fuhr ein 61-jähriger Mann mit seinem Traktor auf einer Gemeindestraße. Währenddessen spielte seine dreijährige Enkeltochter im nahen Hof des Hauses.