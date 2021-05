Schon wieder zwei Frauen in Österreich getötet

„Laut derzeitigem Stand gab es jedenfalls eine Liebesbeziehung zwischen Opfer und Täter“, so die Polizei. Obduktion und Spurensicherer sollen nun den genauen Tathergang klären.

Regierung verspricht Maßnahmen und Geld

Die neuesten Frauenmorde haben für heftige Reaktionen und Kritik an der derzeitigen Situation der Gewaltprävention in Österreich geführt.

Während die Regierung in ersten Reaktionen auf den geplanten runden Tisch zu diesem Thema verwies, ist das Opposition und Hilfsorganisationen zu wenig. „Beim Sicherheitsgipfel waren die Gewaltschutzeinrichtungen, die am besten wissen, was zu tun ist, nicht eingebunden“, kritisierte SPÖ-Frauenvorsitzende Gabriele Heinisch-Hosek.

Immerhin: Laut Frauenministerin Susanne Raab sollen die Opferschutzeinrichtungen nun beim runden Tisch eingeladen sein. Die Hochrisikofallkonferenzen müssten „sofort und nicht irgendwann“ in ganz Österreich umgesetzt werden, fordert Heinisch-Hosek. Außerdem bräuchten Opferschutz und Frauen- und Mädchenberatungsstellen „dringend mehr Mittel“.

Bundeskanzler Sebastian Kurz erklärte, der Mord an den beiden Frauen erschüttere ihn zutiefst: „Wir werden auch weiterhin alles tun, um Frauen zu schützen.“ Innenminister Karl Nehammer verwies ebenfalls auf den runden Tisch in der kommenden Woche: „Ich sehe es als unser aller Aufgabe als Gesellschaft sowie Politik und Opferschutzeinrichtungen, gemeinsam mit Polizei und Justiz alles zu tun, um diese abscheulichen Taten zu verhindern.“

Ministerin Raab kündigte erneut mehr Geld für den Gewaltschutz an. „Wir werden und müssen alles in unserer Macht stehende tun, um Frauen und ihre Familien vor Gewalt zu schützen.“

Der Bundesverband für Gewaltschutzzentren Interventionsstellen Österreich beruhigt indes: "Wir sind erschüttert über drei Frauenmorde in einer Woche." Aber: "Wenn wir uns die Gewaltschutzarbeit der letzten 25 Jahre in Österreich anschauen, dann können wir noch immer auf viele bedeutsame Verbesserungen und eine Vorreiterrolle in der EU zurückblicken." In Österreich gebe es flächendeckende Angebote für Menschen, die unter Gewalt leiden. Helfen könne man aber nur jenen, die sich auch an diese wenden.