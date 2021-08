Schönheitskur für die Grazer Patchwork-Burg

55 Jahre lang diente die Burg als offizielle Residenz der Habsburger, Karl II. regierte ab 1564 von Graz aus über Innerösterreich, einem Reich, das bis nach Istrien reichte. Schon Kaiser Friedrich III., der 1438 die Errichtung der Burg in Auftrag gab, herrschte großteils von Graz aus. Deshalb wird der Bau auch als Burg bezeichnet, da die Residenzen der Habsburger stets „(Hof)Burg“ genannt wurden. Die ältere Burg auf dem Berg mitten in Graz wurde kurzerhand in „Schloss“ umbenannt so kam der Schloßberg erst zu seiner Bezeichnung.