„Dein Graz!“ aus der Schuhschachtel

Kubinzky schlendert am Mittwoch mit Museumsvertretern und Journalisten durch die noch nicht ganz fertiggestellte Ausstellung und verrät dabei, wie er denn an so eine Menge an Objekten gekommen sei. „Man kauft, tauscht, erbt, kopiert. Man geht einfach viele Wege.“

Aus dem Ballon

Ein Weg führte den Grazer auch in die Luft: Als passionierter Ballonfahrer fotografierte Kubinzky Graz von oben und dokumentierte die Veränderung der Stadt über Jahrzehnte hinweg. In der Ausstellung sind auch einige dieser Aufnahmen zu sehen. Schon in früher Jugend habe er seine Sammelleidenschaft entwickelt, betont Kubinzky. Die Affinität zu Grazer Ansichten sei auch durch das Geschichte-Studium gekommen und durch seinen Studentenjob als Fremdenführer: „Ich sammle in Graz für Graz.“