Schönes Herbstwetter hält noch an

Das Wochenende bringt überwiegend schönes Wetter, vor allem im Osten und im Westen des Landes. In der Mitte Österreichs kann es am Samstag dichtere Wolken und Regenschauer geben.

Frost in der Nacht

Überwiegend ist es jedoch klar, daher allerdings in der Nacht und am Morgen kühl, zum Teil auch frostig. Die Temperaturen liegen untertags bei 15 bis 16 Grad, in der Nacht können sie bei plus sechs, aber auch stellenweise bei minus vier Grad liegen.