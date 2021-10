Kurz mal weg: Ode an den englischen Herbst

Du Zeit der Nebel

Dass Herbst die ideale Jahreszeit für einen Besuch dieser Gegend ist, wusste bereits der englische Dichter John Keats. Ihn hat die herbstliche Kathedrale Winchesters vor 200 Jahren zu einem seiner berühmten Gedichte inspiriert: Du Zeit der Nebel und der reifen Fruchtbarkeit / Der späten Sonne wie ein Herzensfreund verbunden, schrieb er in seiner „Ode an den Herbst“ (orig. „Ode to Autumn“).

Die Sonne scheint an diesem Herbstnachmittag ein paar Dutzend Meilen westlich von Winchester von einem wolkenlosen Himmel als wir das Auto an einer Steinmauer abstellen. Zu Fuß setzen wir die Reise fort, durch das von Steinlöwen flankierte Eisentor, die gewundene Straße entlang zu Breamore House, einem elisabethanischen Herrenhaus, eines der Ausflugsziele im Nationalpark.

Vorbei an schweren Brokatvorhängen, einer Galerie an goldgerahmten Gemälden, einem Reise-Kabinett aus Elfenbein geht es vom Audienzraum über das Schlafgemach aus der Tudorzeit ins blaue sowie rote Gesellschaftszimmer (ins erste zogen sich die Frauen nach dem Mittag-, ins zweite nach dem Abendessen zurück). Hier schmücken unerwartet moderne Fotografien die Kommoden.

Denn die Besitzerfamilie Hulse – deren Vorfahren Leibärzte der Königsfamilie waren – lebt noch in den Räumlichkeiten. Sohn Westrow ist nach der Tour am Vorplatz anzutreffen. Sein Lieblingsort in dem Gebäude? „Als Kind bin ich gerne auf dem Dachboden herumgeklettert“, erzählt er. „Heute zieht es mich nach draußen.“ Bezeichnend für eine Nation, deren royales Oberhaupt oft in Gummistiefel und Windjacke zu sehen ist. Westrow deutet auf den Hügel hinter dem Haus, auf dem sich eines von nur mehr zwei bestehenden Miz-Mazes Englands befindet, ein Rasenlabyrinth aus dem Mittelalter, das irgendwie Ruhe ausstrahlt.

Bekannt könnte das Herrenhaus so manchen vorkommen, selbst wenn sie noch nie hier waren: Regelmäßig wird es zum Drehort. 2005 wurde etwa die Verfilmung des Jane-Austen-Romans „Stolz und Vorurteil“ gedreht. Die britische Schriftstellerin hat große Teile ihres Lebens in Hampshires verbracht. Zwanzig Minuten nördlich von Winchester wurde ein Cottage, in dem sie lebte, in ein Museum umgewandelt. Und das Dolphin Hotel, dem ältesten Hotel Southamptons, erinnert gerne daran, dass Austen 1793 hier ihren 18. Geburtstag feierte. Sie kommentierte den herrlichen Ballroom im ersten Stock mit seinen „wunderschönen Erkerfenstern“, der heute noch Veranstaltungsort ist.