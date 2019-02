Schönborn fühlt sich missverstanden: "Das Opfer bin nicht ich"

"Das ist den wirklichen Opfern gegenüber ungerecht"

"Manche Schlagzeilen haben so getan, als hätte ich mich als Missbrauchsopfer geoutet", so Schönborn. Der Wiener Erzbischof nahm dabei Bezug auf eine Episode aus seiner Jugend, die er Doris Wagner in dem Gespräch (und in der am 6. Februar ausgestrahlten TV-Sendung) erzählte: Ein Priester habe ihm verbal einen Kuss angetragen. Dies sei "sicher eine Grenzverletzung" gewesen, "und so etwas kann der Ausgangspunkt von Missbrauch sein". Aber ihn deswegen ein Opfer zu nennen, wie dies in manchen Schlagzeilen über sein vermeintliches "Outing" zu lesen war, sei bloße "Sensationshascherei", wie Schönborn anmerkte. Er selber könne sich wegen dieser Begebenheit nicht als Opfer bezeichnen. "Das ist den wirklichen Opfern gegenüber ungerecht." Den vielen, denen wirklich Leid angetan wurde, "muss man zuhören, sie ernst nehmen", betonte der Kardinal.