Missbrauchsdebatte: Schönborn packt Tabuthema an

Als Doris Wagner fragte, „warum das jetzt erst jetzt“ der Papst anspricht, gab es keine Antwort. „Warum ist für diese Würdenträger so viel Verständnis da und für uns Opfer, deren Leben zerstört sind, nicht? Warum werden die Opfer abgewertet, wenn sie Entschädigung wollen? Aber die brauchen das Geld, weil sie oft arbeitsunfähig und krank sind. Warum traut sich der Papst um Verständnis zu werben, für Verantwortungsträger, die es immer noch nicht verstanden haben? Was ist das für eine Kirche?“ Schönborn: „Ja, es ist schrecklich.“ Die ehemalige Nonne sagte: „Wenn ich nicht meinem Mann begegnet wäre, wäre ich heute nicht mehr am Leben.“