Jede dritte Nonne wurde missbraucht

Nach der Matura wollte Doris Wagner ihr Leben Gott schenken. Sie trat in die strenge geistliche Familie „Das Werk“ mit etwa 100 Schwestern und 30 Brüdern und Priestern in das ehemalige Dominikanerinnen-Kloster Thalbach in Bregenz ein und wurde dort zunächst „spirituell und dann sexuell missbraucht“, wie sie sagt.

Erst nach acht Jahren gelang es der jungen Frau, sich zu befreien. Sie studierte Theologie und Philosophie, lernte ihren Mann kennen, wurde Mutter und Buchautorin und lebt heute in ihrer Heimat Oberfranken. Und doch trägt sie immer noch schwer an dem Erlebten.

Doris Wagner-Reisinger hat Papst Benedikt und Papst Franziskus auf das Missbrauchsthema aufmerksam gemacht. Beharrlich, seit 2011. Am Dienstag hat Franziskus den Missbrauch von Nonnen durch Priester und Bischöfe eingeräumt.