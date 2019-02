Schönborn in TV-Doku: Wurde selbst Opfer sexuellen Übergriffs

Priester "unberührbar"

Grundsätzlich hält Schönborn fest, dass es Strukturen und Systeme gebe, die Missbrauch begünstigten: "Der Priester ist sakral, ist unberührbar, der ist Herr Pfarrer. Wenn dieses Priesterbild vorherrscht, ist natürlich Autoritarismus die ständige Gefahr. Der Pfarrer bestimmt alles. Es ist die Gefahr, dass der Pfarrer sich mehr leisten darf als die anderen", erklärte Schönborn.

Die gesamte Missbrauchs-Debatte werde die Frage der Frau in der Kirche in ein neues Licht stellen. Er sei hoffnungsvoll, dass ein "Heilungsprozess" die Kirche wirklich erneuere.

Seit 1998 Kardinal

Schönborn wurde 1945 in Böhmen geboren und stammt aus einer Familie, die vertrieben wurde. Nach seiner Flucht nach Österreich wuchs er in Schruns in Vorarlberg auf. In den Dominikanerorden trat er nach der Matura ein, 1970 wurde er von Kardinal König zum Priester geweiht. Zwischen 1971 und 1974 schrieb er seine Dissertation an der Katholischen Universität in Paris.

1991 wurde Schönborn von Papst Johannes Paul II. zum Weihbischof von Wien geweiht, 1995 erfolgte die Ernennung zum Erzbischof. Drei Jahre später wurde er Kardinal. 2005 war Schönborn Teil der Konklave in Rom bei der Wahl von Papst Benedikt.

