Schnelltests sollen Schulschließungen verhindern

Die erst kürzlich vom Gesundheitsministerium geänderte Teststrategie sieht vor, dass Antigen-Tests, wie sie zuvor bereits probeweise in Wien im Einsatz waren, auch in Hausarztpraxen, in Spitalsambulanzen sowie in Alters- und Pflegeheimen Verwendung finden sollen.

Sensible Bereiche

Allein in Tirol wurden dafür gerade 600.000 dieser Tests, die nicht im Labor ausgewertet werden müssen und innerhalb von etwa 20 Minuten ein Ergebnis liefern, für die kommenden vier Monate angeschafft.

Dass gerade in sensiblen Bereichen wie Seniorenheimen ein schnelles Erkennen von Viruseinschleppungen nottut, hat sich in den vergangenen Wochen mehrfach gezeigt. In ganz Österreich sind Cluster gerade in diesen Einrichtungen, in denen die besonders gefährdeten Altersgruppen leben, ausgebrochen.