Schneechaos: Behinderungen und Stromausfälle in weiten Teilen Kärntens

In Ferndorf (Bezirk Villach-Land) fiel in der Nacht ein Baum mit dem Wipfel auf ein Wohnhaus, er sollte bei Tageslicht entfernt werden. Die Landesstraße am Vorfallsort wurde komplett gesperrt. Ein Einfamilienhaus wurde in Spittal an der Drau von einem umstürzenden Baum getroffen, durch den Stamm mit einem Durchmesser von etwa 30 Zentimetern entstand Sachschaden.

Weil weitere Bäume umzustürzen drohten, mussten vier Bewohner vorübergehend ihre Häuser verlassen. Die Feuerwehr Spittal befreite die Bäume von der Schneelast.

Verkehrsunfälle

Wegen des Schneefalls kam es auch zu Verkehrsunfällen: In Köttmannsdorf (Bezirk Klagenfurt-Land) stürzte ein Baum auf eine Landesstraße.

Ein 19-jähriger Klagenfurter schaffte es wegen der Schneefahrbahn nicht rechtzeitig anzuhalten und stieß gegen den Stamm. Er blieb unverletzt, das Fahrzeug wurde aber schwer beschädigt.