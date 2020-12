Nach Rekordwochenende: Kommende Tage bringen noch mehr Schnee

Laut ZAMG (Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik) sind bis zur Wochenmitte weitere heftige Schneefälle zu erwarten. Das nächste Italientief wird am Dienstag bei uns wetterwirksam und weitere feuchte Luftmassen stauen sich an der Alpensüdseite.

Besonders betroffen sind damit erneut Osttirol und Oberkärnten. Donnerstagfrüh erst soll die Störungszone nach Norden abziehen und Beruhigung einkehren.

Rekordniederschlag

Die Niederschlagsmengen haben am Wochenenden bereits einige Rekorde gebrochen. In Kornat im Lesachtal, Kärnten wurde mit 190 l/m² die höchste Menge innerhalb eines Tages gemessen – so viel wie noch nie zuvor in einem Wintermonat in Österreich seit Beginn der Aufzeichnungen.