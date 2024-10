Schlimme Finger: Wie Ermittler Fingerabdrücke zur Verbrecherjagd nutzen

Bei entsprechender Vergrößerung werden auf der Innenseite des abgebildeten Zeigefingers Muster erkennbar. Feine Linien, sogenannte Papillarleisten, verlaufen eng aneinander und erinnern an die Altersringe eines Baums. Unterbrochen werden sie von Minutien, also Gabelungen oder Endungen – und diese sind bei jedem Menschen einzigartig.

Das gilt auch für Verbrecher, die versuchen, den Strafverfolgungsbehörden mit falschen Identitäten zu entkommen – selbst wenn das zunächst gelingt. „Wir haben ein Tötungsdelikt nach über 20 Jahren geklärt, weil an dem Plastikmaterial, in dem die Leiche verpackt war, Spuren gesichert werden konnten“, erinnert sich Schmid.

Dass solche Fälle Jahre nach dem eigentlichen Delikt geklärt werden, liegt an einer umfassenden Datenbank, in der allein in Österreich die „Prints“ von 680.000 Kriminellen gespeichert sind. In der Fachsprache ist die Rede von automatisierten Fingerabdruck-Identifikationssystemen (AFIS).