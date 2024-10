Bombendrohungen gehen weiter: So ticken die Täter

In diesen Fällen dürfte es sich um einen Täter handeln, während jüngste Einsätze bei Schulen, am Wiener Landesgericht oder in einem Shoppingcenter von Trittbrettfahrern ausgelöst worden sein könnten, die mediale Aufmerksamkeit suchen oder von Geltungsdrang angetrieben werden.

Zur genauen Motivlage kann bis zur Festnahme des oder der Täter aber nicht viel gesagt werden. Sozialpsychologe Frank Asprock von der TU Chemnitz betonte am Mittwoch im Ö1-Frühjournal, dass die Gründe in derartigen Fällen divers seien: „Da kann es um Kontrolle gehen [...], da kommen Feuerwehr und Polizei und die Gegend wird evakuiert.“ Denkbar sei aber ebenso, dass es darum gehe, Angst und Unruhe zu stiften, oder um Rache – speziell, wenn Behörden betroffen sind.

Männliche „Bomber“

Laut dem Experten waren die Täter bei ähnlichen Serien in jüngerer Vergangenheit in Deutschland und der Schweiz durchwegs männlich und über alle Altersgruppen verteilt. Dass man das so genau wisse, liege an der hohen Aufklärungsquote der Fälle – selbst, wenn sich die zumeist technik- bzw. informatikaffinen digitalen Drohbriefschreiber in der Anonymität des Internets in Sicherheit wiegen würden.