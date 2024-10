Serie an Bombendrohungen gegen Bahnhöfe: Wer zahlt die Einsätze?

Gibt es bereits Hinweise auf den oder die Täter?

Dazu halten sich die Landespolizeidirektionen bedeckt, "aus kriminaltaktischen Gründen". Jedenfalls haben die Ermittlungen eine andere Ebene erreicht, die jeweiligen Landesämter für Staatsschutz und Extremismusbekämpfung sind bereits am Zug.

Sollte ein Täter oder eine Tätergruppe für alle Drohungen verantwortlich sein, dürften die Erhebungen in einem Bundesland bzw. einer Staatsanwaltschaft zusammengeführt werden. Im dem Fall könnte das die Anklagebehörde in Graz sein, da hier am Montag die ersten Drohungen gegen Hauptbahnhof und Ostbahnhof eingingen.