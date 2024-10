St. Pölten und Klagenfurt: Wieder Bombendrohung gegen Bahnhöfe

Nach Graz, Linz und Salzburg ging am Mittwochabend auch in St. Pölten und Klagenfurt eine Bombendrohung ein.

Es ist die sechste Bombendrohung in Österreich binnen weniger Tage: Am Mittwochabend musste der Zugverkehr in St. Pölten und in Klagenfurt vorübergehend eingestellt werden.

Gegen 22 Uhr musste der Hauptbahnhof in der niederösterreichischen Hauptstadt evakuiert werden, die Züge standen still. Kurze Zeit später kam es dann in Klagenfurt dazu und nur Stunden zuvor waren auch der Salzburger Hauptbahnhof und die Amstettner Innenstadt wegen Drohungen geräumt worden.

Ob die Drohungen auch diesmal per E-Mail eingegangen sind, wie in den anderen Fällen der vergangenen Tage, ist ebenso unklar, wie wer hinter diesen Drohungen steckt. Der Zugverkehr auf der Westbahnstrecke bei St. Pölten musste jedenfalls erneut unterbrochen werden. Er ist dort wegen der Zerstörung nach den Unwettern von vor zwei Wochen derzeit ohnehin nur eingeschränkt möglich.

Ob in allen Fällen der gleiche Text an die ÖBB geschickt wurde, also auch der gleiche Täter dahintersteckt, verriet die Polizei noch nicht. Die Ermittlungen laufen.