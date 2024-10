Bombendrohung am Linzer Hauptbahnhof: Westbahnstrecke gesperrt

Aufgrund einer Bombendrohung steht am Linzer Hauptbahnhof derzeit alles still. Bei der Landespolizeidirektion Oberösterreich war gegen 15.30 Uhr eine Mail mit der Drohung eingegangen, teilte diese mit. Auch der öffentliche Verkehr ist betroffen.

Wann der Zugverkehr wieder aufgenommen werden kann, steht derzeit nicht fest, sagt auch Baumgartner. Das entscheide die Polizei. An einigen betroffenen Bahnhöfen - etwa in Wels - wurde aber bereits per Lautsprecher durchgesagt, dass die Sperre in Linz voraussichtlich bis 16.30 Uhr dauern wird.

Bahnhof bereits evakuiert

Der Bereich wurde großräumig abgesperrt, der Bahnhof bereits evakuiert. Die Polizei durchsucht das Gebäude derzeit nach einer möglichen Bombe.