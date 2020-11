Schließfach-Coup: Mögliche Sicherheitslücke in Schweden

Krisenmanagement sieht wohl anders aus. Als der KURIER am 20. November als erste Zeitung von dem „Millionencoup“ in drei Banken in NÖ und Wien berichtet hat, wurde der Millionenschaden noch dementiert. Auch die Zahl der geleerten Schließfächer wurde als „einige wenige“ abgetan. Tatsächlich wurden insgesamt 68 Depots von den Kriminellen leer geräumt – 31 Schließfächer einer Bank-Austria-Filiale in Klosterneuburg, 29 der Mödlinger Raiffeisen Regionalbank sowie acht in der Raiffeisen-Filiale in Wien-Döbling.

Wie der KURIER aus gut informierten Ermittlerkreisen weiß, wird sich der Schaden bei rund 25 Millionen Euro einpendeln. Die Pressestelle der Landespolizeidirektion NÖ nimmt keine Zahl in den Mund und spricht von einem „zweistelligen Millionenbetrag“. Also ist man mit dem Titel „Millionencoup“ doch nicht so falsch gelegen.

Gleich war an allen drei Tatorten der Ablauf. Bereits vor dem 13. November waren die Öffnungen für die Eingangskontrollen der Geldinstitute manipuliert worden, sagt Polizeisprecher Johann Baumschlager. Die Verdächtigen gewannen so entsprechende Daten und fertigten Duplikate der Zutrittskarten an. Im Foyer der Banken waren zudem Kameras montiert worden, mit denen die Eingabe der PIN-Codes aufgezeichnet wurde.