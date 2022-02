Schlepper in OÖ: Neun Menschen auf Ladefläche von Lkw entdeckt

Neun Männer zwischen 17 und 51 Jahren sind als blinde Passagiere auf der Ladefläche eines Lkw auf einem Parkplatz in St. Marienkirchen (Bezirk Schärding) entdeckt worden. Der 57-jährige Fahrer hatte die Polizei auf die illegalen Mitreisenden aufmerksam gemacht. Die neun Männer stellten Asylanträge in Österreich. Am Ende wurde auch der Berufsfahrer wegen Unstimmigkeiten bei seinen Angaben angezeigt, berichtete die Polizei.

Passagiere von Ladefläche geflohen

Ob der bulgarische Lkw-Lenker von den Männern aus Afghanistan und Bangladesch Bescheid wusste, war noch Gegenstand der Erhebungen. Ein Teil der blinden Passagiere war beim Eintreffen der Polizei von der Ladefläche geflohen, sie hatten die Plane aufgeschnitten. Die Polizei griff die Männer kurz darauf in der Nähe aber wieder auf.