Frontalzusammenstoß im nördlichen Weinviertel: Sechs Verletzte

Sechs zum Teil schwer Verletzte hat ein Frontalzusammenstoß zweier Pkw im nördlichen Weinviertel bei Guntersdorf (Bezirk Hollabrunn) am frühen Samstagnachmittag gefordert. Der Wagen eines 35-jährigen Tschechen geriet auf der B 303 ins Schleudern und kollidierte mit dem entgegenkommenden Pkw einer fünfköpfigen litauischen Familie, berichtete die Polizei in einer Aussendung am Sonntag.

Auslöser war ein überholebdes Fahrzeug

Auslöser für den Unfall dürfte laut Zeugenaussagen ein weiteres Fahrzeug gewesen sein, das trotz Gegenverkehrs einen Radfahrer überholte. Dadurch habe der 35-Jährige Tscheche ausweichen müssen, war nach rechts in das Bankett gefahren und sei ins Schleudern geraten, so die Polizei. Der Lenker des überholenden Pkw als auch der Radler fuhren ohne anzuhalten weiter.

Der tschechische Lenker sowie das litauische Ehepaar (beide 36) und dessen Kinder im Alter von drei, sechs und acht Jahren wurden bei Crash verletzt. Drei Schwerverletzte wurden mit dem Rettungshubschrauber in umliegende Spitäler geflogen. Alle Beteiligten waren angeschnallt und die Kinder in entsprechenden Kindersitzen untergebracht gewesen, betonte die Polizei.