Schlag gegen türkische Terrorzelle in Österreich

Die Erhebungen brachten Hinweise auf weitere Stützpunkte in Österreich und den Niederlanden. In Wien und Niederösterreich wurden über ein Rechtshilfeersuchen der deutschen Behörden von Beamten des Verfassungsschutzes mit Unterstützung der Sondereinheit Cobra sechs Wohnungen durchsucht und vorerst ein Verdächtiger festgenommen. Ein weiterer per Haftbefehl gesuchter Austro-Türke konnte zur selben Zeit in Deutschland festgenommen werden. Ihnen werden keine Taten in Österreich zur Last gelegt, sondern ausschließlich die Unterstützung der Aktivitäten in Deutschland. Das entspricht auch der offiziellen Einschätzung des heimischen Verfassungsschutzes, wonach Österreich von der DHKP-C ausschließlich als „Ruheraum“ genutzt werde.

In Österreich wird die DHKP-C meist nur im Zuge von Asylanträgen genannt. Denn immer wieder suchen Türken in Österreich um Asyl an, mit dem Hinweis, sie seien Mitglieder der DHKP-C und würden im eigenen Land verfolgt. Das Bundesasylamt hat bisher aber derartige Ansuchen abgelehnt – mit der Begründung, dass es sich bei der DHKP-C um eine international geächtete Terrororganisation handelt.