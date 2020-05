Austro-Taliban organisierten Reisen in Terrorcamps

Anfang 2011 registrierten Verfassungsschützer auffällige Zahlungen. Bereits vor drei Jahren kaufte der Wiener zwei Laptops und eine Kamera – laut Anklage für einen Freund in Pakistan. Der vermeintliche Empfänger, Kerim Ben Arfa, war im zarten Alter von 16 mit Maqsood L., damals 20, von Wien dorthin ausgewandert, um sich an Waffen schulen zu lassen. Im Abschiedsbrief an seine Mutter schrieb Maqsood L., der nun in Berlin angeklagt ist: Sein Ziel sei der „Paradiesgarten“.

Nicht nur Sachleistungen kamen aus der alten Heimat. „Ismail“ überwies an Kerim Ben Arfa, der laut BVT im Sold der Islamischen Bewegung Usbekistan stand, in zwei Tranchen rund 4000 Euro. Das Geld sammelte er bei Bekannten oder in Moscheen.

Für die Anklage ist der 26-Jährige damit ein Terror-Financier. Der Beschuldigte will hingegen seinem Freund, der eine Koranschule besuche, geholfen haben. „Unser Wissensstand ist, dass der Bekannte eine Koranschule besucht“, erklärt Anwalt Binder. Er wolle aber nichts ausschließen.

Nach Karim Ben Arfa wird gefahndet. Glaubt man einem Video auf YouTube unter dem Titel „Gedanken des Mujahedins“, so fiel der Wiener im bewaffneten Kampf. Er war 18 Jahre alt.

Auch die Mitangeklagten sollen unterstützt haben. Einer steckte Yusuf O. Geld zu, zwei andere vermittelten ihn zu Freunden. O. ist in Berlin angeklagt. A.-J. soll noch einen „Camp-Besuch“ arrangiert haben. Am 15. Juni des Vorjahres wurden die Reisenden abgefangen, zeitgleich „Ismail“ verhaftet. Lediglich er wurde in U-Haft genommen. Die anderen Angeklagten gelten als Mitläufer.