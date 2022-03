Schlägertreffen: Sie wollten nur reden, doch dann sprachen die Fäuste

Schauplatz war Wiener Neustadt, Bahnhof und Parkdeck. Ein Bekannter habe den Angeklagten in Wien angeredet, er müsse nach Wiener Neustadt, um mit jemandem zu reden, der ihn zuvor geschlagen und verletzt hätte: „Wir waren draußen, in Wien, im Fünfzehnten. Er hat gefragt, ob wir mitkommen.“

Und weil sie alle, zwei Russen, ein Syrer, ein Österreicher, gerade nichts zu tun hatten, nahmen die Burschen den Zug nach Wiener Neustadt. „Ausgemacht war, wir kämpfen nicht“, behauptet der Angeklagte. Dem pflichten alle anderen gegenüber der Richterin bei. Mit Wiener Neustadt hatten sie allesamt bislang nichts am Hut. Und auf der Fahrt in der S-Bahn redeten die Burschen offenbar kein Wort miteinander: „Wir waren alle am Handy.“ Allerdings dürfte sich ein Kontrahent am Weg nach Wiener Neustadt bei dem Bekannten gemeldet haben: Man wolle doch lieber kämpfen. In der Gruppe will das keiner mitbekommen haben.