Schäden nach Unwettern im Tiroler Unterland

Auch in St. Johann machte sich das Wellblechdach eines Wohnhauses "selbstständig". Das Dach mit einer Fläche von rund 40 Quadratmetern landete am First eines etwa 50 Meter entfernten, unbewohnten Gebäudes. Es wurde schließlich von der Feuerwehr entfernt.

Auch ansonsten wurden die Einsatzkräfte im Bezirk vereinzelt auf Tab gehalten. Dies vor allem aufgrund entwurzelter Bäume.