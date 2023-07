Hitze, Sturm und Hagel: Die Rekordjagd der Wetterextreme

Österreich kratzt in Sachen Hitze im Sommer 2023 an einem Rekord: Die höchste jemals gemessene Temperatur wurde am 8. August 2013 in Deutsch-Altenburg in Niederösterreich aufgezeichnet und betrug 40,5 Grad. Heuer erhitzte sich die Luft in Bludenz (Vorarlberg) am 11. Juli bereits auf 37,7 Grad – und dieser Rekord könnte noch fallen, denn im August liegt die Wahrscheinlichkeit für über durchschnittlich hohe Temperaturen bei 80 Prozent, im Juli nur bei 60 Prozent.

Wärme in den Bergen

Rekordwerte, die sich dann auch in längerfristigen Vergleichen niederschlagen. Bereits vergangene Woche meldete Geosphere Austria (ehem. ZAMG) 15,7 Grad am Sonnblick-Observatorium – auf mehr als 3.100 Metern Seehöhe. Gemessen wird dort seit 1886. Fast 16 Grad sind ein seither noch nie da gewesenen Ergebnis, das weit über dem Bekannten liegt: Zwischen 1990 und 2020 war es im Juli am Sonnblick durchschnittlich sechs Grad warm, in der Periode 1961 bis 1990 gar nur 4,2 Grad.