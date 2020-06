Sauberere Wahlen hat man kaum gesehen

Warum sollen Wähler trotz bundesweiter Lockerungen Maske tragen?

Die Landeswahlbehörde will so mögliche Clusterbildungen verhindern und bittet die Wähler, während der Stimmabgabe Mund-Nasen-Schutz zu tragen. „Wir appellieren an die Vernunft“, begründet Wahlleiter Manfred Kindermann: Es sei nicht auszuschließen, dass es in Stoßzeiten zu Gedränge komme.

Allerdings ist dies nur eine Empfehlung, keine Auflage. Eine Maske kann das Land den Bürgern nach den bundesweiten Lockerungen nicht verpflichtend vorschreiben. Die Wahlbeisitzer werden aber durchgehend Visier oder Maske verwenden.

Welche Schutzmaßnahmen werden darüber hinaus getroffen?

Das Land Steiermark gab einen „Hygieneleitfaden zu Covid-19“ heraus, der für die Wahlen in den 285 Gemeinden (alle außer Graz) ausgearbeitet wurde. Wert wird auf Sauberkeit und Desinfektion gelegt: An den Eingängen der Wahllokale wurden Spender mit Desinfektionsmittel aufgestellt; die Wähler sind angehalten, vor Stimmabgabe die Hände zu desinfizieren.

Sie müssen ihren eigenen Stift mitbringen; sollten sie keinen dabei haben, bekommen sie einen Kugelschreiber zum einmaligen Gebrauch. Diese Stifte werden danach gesammelt und vermutlich vernichtet. In den Räumen wurden Einbahnsysteme eingerichtet, die Pulte müssen „nach Möglichkeit“ nach jedem Wahlgang desinfiziert werden. Die Wahlbeisitzer, die die Stimmzettel aushändigen, tragen Handschuhe. Das Land Steiermark hat für diese Maßnahmen Kosten von exakt 562.866,50 Euro kalkuliert das sind 70 Cent pro Wahlberechtigtem.

Könnte die Pandemie Auswirkungen auf die Wahlbeteiligung haben?

Das ist kaum abschätzbar. Doch es gibt ein Indiz, dass weniger Wähler ins Wahllokal wollen: Heuer wurden 173.000 Wahlkarten beantragt, 2015 betrug die Anzahl weniger als ein Drittel. Apropos Wahlkarten: 33.480 Wähler haben ihre Stimmen schon vor der Verschiebung abgegeben. Diese bleiben gültig.