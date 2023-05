Sattelschlepper krachte in Museumszug mit 76 Kindern an Bord

Großes Glück hatten Mittwochvormittag Dutzende Kinder in Vorarlberg beim Zusammenstoß einer Museumsbahn mit einem schweren Sattelzug. Das Rheinbähnle war mit 76 Kindern auf der Bahnlinie in Lustenau unterwegs, als ein Lkw-Chauffeur mit seinem Sattelzugfahrzeug samt Aufleger das Rotlicht bei einer Bahnkreuzung übersah. Die Kollision war so heftig, dass die Lokomotive und der erste Waggon entgleisten.

Schulklassen

Der 49-jährige Lkw-Lenker war gegen 10.35 Uhr auf der L204 in Richtung Schweiz unterwegs. Zur selben Zeit befuhr das „Rheinbähnle“ mit einem 74-jährigen Lokführer die dortigen Schienenanlagen in Richtung Süden. Zu diesem Zeitpunkt befanden sich drei Schulklassen mit 58 Kindern, sowie eine Kindergartengruppe mit 18 Kindern im Zug.