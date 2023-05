Unwetter: Feuerwehren im Dauereinsatz, Flieger konnten nicht landen

Endlich ist der Frühsommer da, der heutige Dienstag wird beziehungsweise wurde aber von Gewittern begleitet, die teilweise heftig ausfielen. Schon in den Mittagsstunden kam es in der Osthälfte des Landes immer wieder zu Unwettern, die teilweise von Starkregen begleitet wurden.

Das sei laut Meteorologe Konstantin Brandes von Ubimet aber kein Grund zur Sorge: "Die Flüsse und Bäche führen derzeit zwar viel Wasser, da die Gewitter am Dienstag aber eher kleinflächig ausfallen werden, sollten die Gewässer nicht gefährlich steigen. Es kann eher zu Überflutungen in Kellern und Unterführungen kommen".

100 Schadensfälle in Graz

In Niederösterreich kam es bereits zu Hagelschauern, in der Nähe von Horn gab es erste überschwemmte Straßen. Auch die Steiermark war verhältnismäßig schwer getroffen. Allein in Graz gab es rund 100 Schadensfälle. Bäume waren auf Autos gestürzt, Keller und Straßen wurden überflutet. Die Einsätze beschränkten sich großteils auf das Gebiet Ragnitz bis Sankt Peter. Verletzt wurde dabei niemand, teilte die Berufsfeuerwehr mit.