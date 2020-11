Salzburgs autofreier Gaisberg soll regelmäßige Ausnahme werden

Gaisbergbus fährt öfter

„Der Gaisberg soll als Ausflugsberg jenen Menschen vorbehalten sein, die ihn umweltfreundlich erreichen“, sagt Verkehrssprecher Lukas Uitz. Auch Kreibich meint: „Ich finde es gar nicht schlecht, wenn ab und zu nur Fußgänger und Radfahrer unterwegs sind.“

Die Wochenenden mit Überlastung im Frühjahr und Herbst könne man aber pro Jahr an einer Hand abzählen. In der übrigen Zeit sei eine Sperre der „wirtschaftlichen Lebensader“ nicht sinnvoll. Eine andere Forderung der Bürgerliste wird umgesetzt. An diesem Wochenende fährt der Linienbus auf den Gaisberg mehr als doppelt so oft wie bisher, nämlich alle 20 Minuten.