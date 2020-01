Billiger Bus soll Parkplatzmisere am Salzburger Hausberg lösen

Das Wochenende war auf dem Gaisberg, dem Salzburger Hausberg, vergleichsweise ruhig. Zwar nutzten viele Ausflügler und Spaziergänger das schöne Wetter vor allem am Sonntag, die Auffahrt zum 1.287 Meter hohen Gipfel musste von der Polizei aber an beiden Tagen nicht gesperrt werden. Gerade an schönen Wintertagen kommt das aber immer wieder vor, für gewöhnlich vor allem im Spätwinter.

Heuer kam es ungewöhnlich früh, bereits am Dreikönigstag, dem 6. Jänner, zu Problemen. Es gab zwar keine Gipfelsperre, auf dem Gipfelplateau herrschte aber Parkchaos. Die neuralgische Stelle, übrigens der höchste Punkt im Stadtgebiet, ist seit Jahren bekannt, nun startet die Stadtregierung wieder einmal einen Lösungsversuch.

Es gibt zwar einen öffentlichen Bus zur Spitze, der fährt aber nur im 90-Minuten-Takt. An besucherstarken Tagen ist das viel zu wenig. Nun wird mit Taktverdichtung und Fahrpreis-Vergünstigung gegengesteuert.