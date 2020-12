Salzburger Uni-Senat entscheidet heute über Zukunft des Rektors

Ein Abwahlantrag gegen einen Rektor kommt an Österreichs Universitäten nicht alle Tage vor. Dennoch geht Hendrik Lehnert einigermaßen gelassen in die Senatssitzung der Uni Salzburg am heutigen Dienstag, in der über den Antrag auf seine Abwahl als Rektor entschieden wird.

„Es ist ein anonymer Antrag. Die sind per se feige und nicht diskutabel. Ich bin auf die Sitzung gespannt, aber die Vorwürfe gegen mich sind so nicht haltbar“, sagt Lehnert. Auf knapp 40 Seiten listen die Gegner Lehnerts, die sich „Pro Universitate 2“ nennen, dessen mutmaßliche Verfehlungen auf.

Sechs konkrete Punkte werden ihm vorgeworfen. Laut den Verfassern geht es unter anderem um mangelnde Information, Verdächtigungen gegen Universitätsangehörige, mutmaßlich falsche Budgetzahlen und fehlende Kooperation.