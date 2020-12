Klare Absage an Impfpflicht aus Salzburg

Anreizsysteme als Bundessache

Derzeit diskutierte Anreizsysteme, um mehr Menschen zur Teilnahme zu bewegen - etwa in Form einer Steuergutschrift von 50 Euro, aber auch Sanktionen wie eine Quarantäne für Menschen, die sich nicht testen lassen, seien eine Angelegenheit der Koalition im Bund und müssten österreichweit einheitlich passieren.

Haslauer erklärte heute auch, dass das regelmäßige Testen zu einem Teil der persönlichen Hygieneroutine werden könnte - und zwar solange, bis eine hohe Durchimpfrate in der Bevölkerung erzielt ist. Dazu zähle etwa die Möglichkeit, an bestimmten Bereichen des öffentlichen Lebens nur mit einem negativen Test teilzunehmen. „Sei das der Check-In in ein Hotel oder der Besuch eines Fußballstadions oder eines Konzerts.“ Fest stehe, dass der Weg weg von den Massentests hin zur regelmäßigen Testungen mehr Teilhabe ermöglichen könnte.

Nach Abschluss der Massentests in Salzburg - sie enden heute Abend mit der Testung in Senioren- und Behinderteneinrichtungen - zog Haslauer Bilanz: „Der Ablauf hat einwandfrei funktioniert. Wir haben jedem Salzburger die Möglichkeit gegeben, niederschwellig und kostenlos an der Testung teilzunehmen, und wichtige Erfahrungen gesammelt.“ Die Erwartungen wären allerdings höher gewesen, räumte der Landeshauptmann ein.