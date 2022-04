Salzburger Skigebiet Gaißau-Hintersee steht vor dem endgültigen Aus

Das jahrelange Gezerre um das kleine Salzburger Skigebiet Gaißau-Hintersee dürfte nun endgültig zu Ende gehen: Nach dem zweiten Winter haben jetzt die neuen Eigentümer das Handtuch geworfen und bereits den Abbruch der kompletten Liftanlagen beantragt. In einem Schreiben begründeten sie den Schritt unter anderem mit „ineffizienten Betriebsabläufen“ und einer „gewissen Eigendynamik der Mitarbeiter“.

Die Eigentümer haben die Bürgermeister, Grundeigentümer und Tourismusverbände der betroffenen Gemeinden in einem Brief - er liegt der APA vor - über die Schließung des kleinen Skigebiets informiert. In den ersten zwei Jahren seit der Übernahme hätten sich „Probleme herauskristallisiert, die gezeigt haben, dass der Betrieb in dieser Form nicht fortgeführt werden kann“, schreiben sie.