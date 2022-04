Die „Cobra-Affäre“ hat Bad Erlach erfasst

Die „Cobra-Affäre“ rund um zwei alkoholisierte Personenschützer der Familie von Kanzler Karl Nehammer (ÖVP) ist jetzt auch an der Basis, in der Ortspolitik angekommen. Konkret in der Gemeinde Bad Erlach im Bezirk Wiener Neustadt. Dort sitzt Cobra-Chef Bernhard Treibenreif für die ÖVP im Gemeinderat. Gegen ihn lässt die Staatsanwaltschaft das Vorliegen eines Anfangsverdachtes prüfen. Ihm wird Amtsmissbrauch vorgeworfen. Es geht um die Frage, ob er nach einem Unfall mit Sachschaden der Personenschützer mithalf, diese Causa zu verschleiern.