Salzburger Skigebiet Gaißau bekommt einheimischen Eigentümer

Hohe Investitionen nötig

Den Ausschlag zugunsten der Bietergemeinschaft Eibl/ Lindner dürfte vor allem das finanziell bessere Angebot gegeben haben. "Ich habe meine Empfehlung natürlich für denjenigen abgegeben, der die größere Summe bietet", sagte etwa Franz Loizenbauer vom AKV den Salzburger Nachrichten.

Es gehe ja nicht nur um die Lifte, die praktisch kaum etwas wert seien, sondern auch um eine Immobilie, auf der sich vor allem die Talstation in Gaißau befinde. Investieren müsse man jedenfalls größere Summen.

Die "Gaissauer Bergbahn GmbH" befindet sich seit 2016 zu 75 Prozent im Besitz der chinesischen J&Y Holding Group Ltd. in Peking. Anfang 2017 wollte der Mehrheitseigentümer das Unternehmen über eine Insolvenz entschulden und sanieren, Geschäftsführer Zhong Hui Wang kündigte als nächsten Schritt Millioneninvestitionen an, allen voran in die künstliche Beschneiung. Im Sanierungsverfahren erhielten die Gläubiger eine 30-Prozent-Quote. Geschehen ist danach aber nichts, die letzten zwei Winter standen die Lifte trotz teils bester Schneelage still.