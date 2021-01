Salzburger Rodelbahn droht nach Privatparties die Sperre

Ein am Montag auf Twitter aufgetauchtes Video von einer offensichtlichen Privatparty im Salzburger Skigebiet Bramberg am Wildkogel schlägt nun auch politische Wellen. Offenbar entstand das Video am Rande einer Rodelbahn, Landeshauptmann Wilfried Haslauer (ÖVP) droht nun mit der Sperre der Rodelbahn.

„Die Bezirkshauptmannschaft wird in den kommenden Tagen strenge Kontrollen am Wildkogel veranlassen. Die Skipisten und Rodelbahnen sind ausschließlich zur Ausübung von Sport in Betrieb. Alle Feierlichkeiten und Parties sind aufgrund des derzeitigen Lockdowns untersagt und nicht zulässig“, teilte Haslauer in einer Aussendung mit. Er habe die zuständige Bezirkshauptmannschaft Zell am See angewiesen, die Rodelbahn bei einem neuerlichen Verstoß behördlich zu sperren.