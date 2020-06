Salzburger Frauenhäuser: Kontroverse zum Ausschreibungsstart

Zusätzliche Bezirke

Mader sagt aber auch: „Der Vorteil ist, dass die Verhandlungen auf Augenhöhe stattfinden und Planungssicherheit besteht.“ Klambauer ist sich sicher, dass die Ausschreibung auch für kleine Anbieter „gut machbar“ ist. „Es ist ganz sicher kein übermäßiger Aufwand, wenn man Konzepte hat“, sagt sie. Die Landesrätin betonte noch einmal, dass es ihr nicht um eine Einsparung gehe. Wie bisher stünden 1,2 Millionen Euro jährlich zur Verfügung.

Allerdings soll es künftig auch Leistungen in den bisher nicht abgedeckten Bezirken Flachgau, Pongau und Lungau geben. „Wenn die Landesregierung zusätzliche Angebote will, ist das super. Aber dafür muss man auch Geld in die Hand nehmen“, meint Weißenberger.

Kritik kam am Dienstag nicht nur von den betroffenen Frauenhäusern. Auch die Landtagsopposition aus SPÖ und FPÖ kritisierte die Ausschreibung neuerlich scharf.